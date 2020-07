Devletin şefkatli eliyle ’kollarına’ kavuştu

Şırnak’ın İkizce köyünde 6 yıl önce evin damında oynarken yüksek gerilim hattına kapılarak iki kolunu ve ayak parmaklarını kaybeden 15 yaşındaki Mustafa Katar’a, dönemin Şırnak Valisi ve şimdiki Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın desteğiyle biyonik kol yapıldı. Kollarına kavuşan Katar, kendisini yalnız bırakmayan Aktaş’a teşekkür etti.

İkizce köyünde 2014 yılında evin damında oynarken yüksek gerilim hattına kapılan Mustafa Katar, iki kolunu ve ayak parmaklarını kaybetti. Elektrik akımına kapılmasının ardından büyük üzüntü yaşayan, günlük ihtiyaçlarını görememenin yanı sıra, derslerine çalışmakta güçlük yaşayan Katar, derslerini ablası Esra’nın yardımıyla yapmaya çalıştı. Katar’a beklediği haber, dönemin Valisi Mehmet Aktaş’tan geldi. Köy ve okul ziyaretleri çerçevesinde geldiği İkizce Köyü İlk ve Ortaokulunda Katar ile karşılaşan Vali Aktaş, bir süre sohbet edip, hayalini öğrendiği çocuğa biyonik kol taktırmak için söz verdi. Verilen sözlerin ardından Katar, biyonik kollarına kavuştu. Katar, Vali Aktaş’a kendisine yardım etmesinden dolayı teşekkür etti.



Günlük ihtiyaçlarını gidermenin mutluluğunu yaşıyor

2014'te elektrik akımına kapıldığını belirten Mustafa Katar, "Yüksek gelirim hattı olduğu için elektrik beni kendine çekti. Köyün içindeki bir evin damında arkadaşlarım ile oynuyorduk. Bundan 3 yıl önce Şırnak Valisi Mehmet Aktaş valimiz bize yardımcı oldu. Biyonik kol yaptırdı. Şu an kullanabiliyorum. Sağ elimde biraz büyüme olduğu için kullanmakta zorluk çekiyorum" dedi.

Ağabey Naif Katar ise Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Aktaş’a bu yardımseverliği ve devletin şefkatli yüzünü gösterdiği için kendisine teşekkür ettiklerini söyledi. Naif Katar, "2014 yılında kardeşim dama çıkıp arkadaşlarıyla oynarken elektrik akımına kapıldı. Sonra Diyarbakır’a götürdük. 13 kere ameliyat oldu. Her iki kolunu ve ayak parmaklarını kaybetti. Sonra bir gün kardeşim okula giderken sayın valimiz Mehmet Aktaş okulları geziyordu. Kardeşimi gördü okulda ve bize yardımcı olacağını söyledi. Bizi Ankara’ya gönderdi. Biyonik kol yaptırdı. Şırnak Valimiz Mehmet Aktaş ve Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Erdal Eren bize çok yardımcı oldular, teşekkür ediyoruz. Kardeşim biyonik kollarının bir tanesini çok rahat kullanabiliyor ancak diğer kolunda büyüme olduğu için onu kullanmada zorlanıyor. Bu konuda da yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyoruz. O dönem bizim valimiz olan ve şu an Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Aktaş’a bu yardımseverliği ve devletin şefkatli yüzünü gösterdiği için Allah daha güzel makamlar nasip etsin" dedi.

