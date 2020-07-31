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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cudi Dağındaki askerlerle bayramlaştı

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağındaki Nuh Peygamber Üs Bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cudi Dağındaki askerlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağındaki Nuh Peygamber Üs Bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta Cudi Dağının zirvesinde bulunan Nuh Peygamber Üs Bölgesinde görev yapan askerlere telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cudi'nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar'da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü. Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşen Bakan Soylu, "Buralar huzur alanı oldu. Buradan Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Şırnak Valimiz, Belediye Başkanımız, Şırnak AK Parti İl Başkanımız, bu bölgedeki tüm komutanlarımız, bütün arkadaşlarımızla hem bayramınızı tebrik ediyoruz hem de size hem milletimiz hem de Şırnaklılar adına şükranlarımızı sunuyor, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Bütün kahraman güvenlik güçlerimiz buradalar. Cudi Dağının en tepesinden bayramınızı tebrik ediyoruz" diye konuştu.
Bakan Soylu’nun telefonundan askerlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin Kurban Bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de öncelikle Sefine sakinlerine şahsım, ailem, milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı bildirmek istiyorum. Gerçekten Cudi'nin mazisi maalesef hüzünlerle dolu. Tabii Gabar'da aynı hüzünleri hep yaşadık ama sağ olsun güvenlik güçlerimiz, verdikleri mücadeleyle buraları inşallah huzur beldeleri haline dönüştürdü. Ben tekrar bu vesileyle Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah beraberlik, huzur içinde kavuşmayı bizlere nasip etsin. Sizlerle şu anda beraber olan tüm komuta kademesine, tüm güvenlik güçlerimize tekrar şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Biz de şu anda Marmaris'teki güvenlik güçlerimizle beraberdik. Bayram namazımızı orada beraber eda ettik. Şu anda da onlarla vedalaştık, ayrıldık. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin" şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Mehmet Yarka da "Cumhurbaşkanım, tüm Şırnaklılar adına sizlere en içten saygılarımızı sunuyor, bayramınızı kutluyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu burada, 40 yıldır arzu ettiğimiz Sefine'deyiz. Bayram namazımızı beraber kıldık. Buranın ayrı bir önemi var. Cumhurbaşkanım, Nuh'un Gemisinin bulunduğu yeri de talimatınızla inanç turizmine açmak istiyoruz. Sizleri en kısa zamanda Şırnak'a bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da şunları söyledi:
"Mehmet Yarka kardeşim, öncelikle size verilmiş sözümü yerine getiremediğim için mahcubum. İlk fırsatta Allah'ın izniyle o sözü yerine getireceğiz. Süleyman bey ile de görüştük geçen gün. O sözü inşallah çok çok farklı bir şekilde yerine getirmek istiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Tüm Şırnak halkına selamlar, saygılar. Şu anda biz de kurbanımızı kesme mahalline gidiyoruz, nice bayramlara inşallah."
Bakan Soylu da "Cumhurbaşkanım, hayırlı bayramlar diliyor, hürmet ediyoruz. Allah kabul etsin. Allah tekrarını nasip etsin inşallah" dedi.

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