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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 25 gözaltı

İHA

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 25 gözaltı

Şırnak’ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından 27 Temmuz 02 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 27 Temmuz 02 Ağustos 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde; 16,74 gram esrar maddesi, 6,89 gram eroin maddesi, 16,96 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza maddesi, 2 bin 330 paket kaçak sigara, 33 adet kaçak cep telefonu, bin 50 kutu tıbbi ilaç ele geçirilmiş; 1 adet nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleşmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 25 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca Kaçakçılık ve Asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar kapsamında 6 şüpheli asayiş, 1 şüpheli ise terör suçundan gözaltına alınmış olup ilgili birimlere teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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