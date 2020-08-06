Araçtan atılan izmarit tarlayı kül etti, yangını vatandaşlar söndürdü



Sekvan KÜDEN/CİZRE, (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde iddialara göre yoldan geçen araçtan atılan izmaritin neden olduğu yangında, tarla küle döndü. Alevler, park halindeki TIR dorselerine ulaşmadan vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Öğle saatlerinde Cizre-Nusaybin karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Korucu köyü civarında iddiaya göre, yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti yangına nedeni oldu. Alevleri fark eden köy sakinleri, yangının park halindeki TIR dorselerine ulaşmaması için kendi imkanları ile müdahale etmeye başladı. Bahçe hortumu ve ibriklerler yangına müdahale eden vatandaşlar, yangını söndürmeyi başardı.

Yoldan geçen araçlardaki vatandaşların duyarsızlığı nedeniyle, anız yangınlarının yaşandığını ve bu yangınların büyük çapta maddi hasarlara neden olduğunu belirten bölge haklı, yaşanan olaya tepki gösterdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜDEN

2020-08-06 17:37:29



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