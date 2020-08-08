Kamyon kazasında ağır yaralanmıştı, o da hayatını kaybetti

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Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün meydana gelen ve 4 yaşındaki bir çocuğun feci şekilde hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanarak Batman'a sevk edilen 14 yaşındaki Fatma Durman, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cizre’de İdil Caddesi ve Gülen Caddesinin kesiştiği noktada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Muhammed Durman ve 14 yaşındaki ablası Fatma Durman kardeşlere F.K. idaresindeki 73 DR 714 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonun altında kalan kardeşlerden 4 yaşındaki Muhammed Durman olay yerinde hayatını kaybederken ablası Fatma Durman Cizre Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Batman’a sevk edildi. Batman’a sevk edilen 14 yaşındaki Fatma Durman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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