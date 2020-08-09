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Uzman estetisyen Jiyan Dalmış’tan yıpranmış ciltler için bakım önerisi

İHA

Uzman estetisyen Jiyan Dalmış, yıpranan ciltlere yönelik tavsiyelerde bulunarak, kadınların özellikle bahar ve yaz aylarında kışa hazırlık yaparak ciltlerini yenilemeleri gerektiğini söyledi.

Uzman estetisyen Jiyan Dalmış’tan yıpranmış ciltler için bakım önerisi

Uzman estetisyen Jiyan Dalmış, yıpranan ciltlere yönelik tavsiyelerde bulunarak, kadınların özellikle bahar ve yaz aylarında kışa hazırlık yaparak ciltlerini yenilemeleri gerektiğini söyledi.
Uzman estetisyen Dalmış, yıpranan ciltlere yönelik bakım önerilerinde bulundu. Dalmış, cilt bakımının düzenli olarak yapılmadığı takdirde herhangi bir faydasının olmayacağını belirten Dalmış, ''Bahar ve yaz aylarında cilt bakım ve temizleyici ürünlerini günde iki kez olmak üzere düzenli olarak uygulamalısınız. Yağlı, kuru veya karma cilt yapınıza uygun farklı temizleyici ürünlerinden faydalanmalısınız. Cildinizin daha canlı, siyah noktalardan arınmış ve parlak gözükmesini istiyorsanız doğal toniklerden de yararlanmalısınız. Bilhassa yağlı ciltlerin bakımında ve gözeneklerin daha iyi temizlenmesinde doğal tonikler kadar etkili bir ürün bulamazsınız. Bunun yanı sıra, cildinizi sürekli olarak nemlendirmelisiniz. Bu noktada da cilt tipinize uygun olan nemlendiricileri kullanmanız doğru olacaktır. Cildiniz nemlendiği takdirde daha canlı ve sağlıklı gözükecektir. Kullanacağınız cilt nemlendirme ürünlerinin A, E, C vitaminlerinin yanı sıra aloevera veya shea yağı içermesine özen göstermelisiniz'' dedi.

Cilt bakım ürünleri kullanımının yanı sıra kişinin yapması gereken farklı aktivitelerin de olduğunu hatırlatan Dalmış, ''Bilhassa yaz aylarında güneşe çıkmadan önce korunmalısınız. Baharın ilk güneş ışınlarının cilde her zamankinden daha çok zarar verdiği biliniyor. Bu noktada, güneş koruyuculardan faydalanmalısınız. Bu sayede, cildiniz hem zararlı ultraviyole ışınlardan korunacak hem de kolay bir şekilde yaşlanmayacaktır. Bu ürünleri sokağa çıkmadan 2030 dakika önce kullanmaya özen göstermelisiniz. Ayrıca, üç saat aralıklarla yenilemeniz gerekiyor. Kullanmayı düşündüğünüz güneş koruyucunun en az 50 faktörlü olmasına da dikkat etmelisiniz. Günde en az 8 bardak su içmelisiniz. Bu sayede, vücudunuz toksinlerden arınacaktır. Cildiniz daha nemli ve sağlıklı gözükecektir. Çay, kahve ve meyve suları yerine saf suyu tercih etmelisiniz. Çünkü, bu tür içeceklerin hiçbirisi saf değildir'' diye konuştu.

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