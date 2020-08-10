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Köyde kurulan sera, mevsimlik göçün önüne geçti

DHA

Köyde kurulan sera, mevsimlik göçün önüne geçti


Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ın Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde 13 dönüm üzerine kurulu serada çalışan 20 işçiden 15'i kadın. Daha önce tarım işçisi olarak batıdaki şehirlere gittiklerini belirten kadınlar, köylerinde kurulan serada çalışarak hem mevsimlik göçün önüne geçiyor hem de gelir elde ediyor.
Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde 13 dönüm arazi üzerine kurulan sera, köy kadınları için gelir kapısı oldu. Bölgeye huzur ve istikrar ortamının hakim olmasıyla Serdar Soysal (42) tarafından kurulan serada 15'i kadın 20 işçi çalışıyor. Daha önce tarım işçisi olarak batıdaki şehirlere giden kadınlar hem daha avantajlı hem de daha ekonomik olduğu için serada çalışmaya başladı. Salatalık yetiştirilen serada, yaklaşık 50 dereceyi bulan sıcakta çalışan kadınlar, bu yolla ev bütçelerine katkıda bulunuyor.
'BU İŞ OLMASA MANİSA'YA ÇALIŞMAYA GİDECEKTİK'
Serada çalışan 18 yaşındaki Leyla Kösen, kendi köylerinde çalışmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Eğer bu iş olmasaydı Manisa taraflarına çalışmaya gidecektik ya da Düzce'ye fındık toplamaya gidecektik. İyi ki bu köyde bu iş var. Allah razı olsun. Çok sıcak olduğu için terliyoruz ama emeğimizin karşılığını da alıyoruz. O yüzden bu durum bizim için sıkıntı değil. Çok sıcakta çalışıyoruz ama batıya gitmekten hem daha avantajlı hem de daha ekonomik" dedi.
'BÖLGENİN KALKINMASI İÇİN İSTİHDAM GEREKLİ'
Sera sahibi Serdar Soysal ise bölgeye güven ve istikrarın gelmesi ile köylerinde proje geliştirdiklerini ve 13 dönüm alan üzerine sera kurduklarını ifade etti. Sosyal, "Bu serada 20 kişi istihdam ediyoruz. 15'i bayan arkadaşımız. Bayan arkadaşlarımıza bu kontenjanı açtığımız için çok mutluyum. Olması da gerekiyor. Elimizden geldiği kadar daha çok bayan istihdamına yönelik çalışmalar yapacağız. Seramızda şu anda salatalık ürünümüz var. Şırnak ve ilçelerinde satışını yapıyoruz. Bölgede bu tür projelerin yaygınlaşmasını diliyoruz. Bölgenin kalkınması için istihdam gereklidir. Üretimin olduğu yerde istihdam olur. Bunlar bizim milli görevimiz." ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN
2020-08-10 09:14:52

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