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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak arama ve kurtarma derneğinden uyarı

İHA

Şırnak arama ve kurtarma derneğinden aşırı sıcaklardan bunalıp serinlemek için dere ve nehirlerde yüzmeye giden gençlere uyarı yapıldı.

Şırnak arama ve kurtarma derneğinden uyarı

Şırnak arama ve kurtarma derneğinden aşırı sıcaklardan bunalıp serinlemek için dere ve nehirlerde yüzmeye giden gençlere uyarı yapıldı.
Yaşama Destek Arama ve Kurtarma Derneği yönetim kurulu başkanı Halil Azizoğlu, sıcakların artmasıyla serinleme amaçlı yüzmek için nehir ve derelerde akın eden gençlere uyarılarda bulundu. Özellikle Cizre Dicle Nehri alanında kum çıkarmalardan dolayı oluşan mağaralar büyüklüğündeki kum kuyularının denizlerde görülen rip akıntısı gibi büyük tehlike oluşturduğunu belirten Azizoğlu çok iyi yüzme bilenlerin bile ölümüne neden olan su altındaki boşlukların, yüzen bir insanın kulaç atarak karşı koyamayacağı kadar güçlü bir şekilde dibe çektiğini ifade etti. Azizoğlu, "Akıntılardan kaçmanın yolu, akıntının tersine değil de akıntıya doğru gidip, akıntıdan çıkış yerini aramaktır. İster akıntının sağına, ister soluna doğru yüzerek, akıntıdan çıkış noktası bulunmalıdır. Bu aralıkta, kıyıya pararel yüzmek gerekir. Son olarak şunu ifade etmek isterim ki; Dicle nehrinde sürekli kum çıkarıldığından dolayı mağara büyüklüğünde boşluklar olduğundan büyük tehlike arz etmekte ve kesinlikle yüzmek tehlikeli ve ölümcüldür" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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