Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6'sı PKK, 1'i FETÖ şüphelisi olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü PKK üyeliği'nden tutuklanırken, 4'ü de serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki sorgusuna devam ediliyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-08-10 12:37:50



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