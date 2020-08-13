Sıcaktan bunalan kuşlar derede serinledi

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle dere kenarına toplanan kuşlar, serinlemek için buz gibi sulara daldı.

Beytüşşebap'ta aşırı sıcaklar nedeniyle dere kenarına inen yüzlerce kuş buz gibi sularda serinlemeye çalıştı. İlçeden geçen Habur Çayı ve Yeşilöz Deresindeki buz gibi sularda serinlemeye çalışan kuşlar dere kenarında toplanıp bir bir suya daldı.

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