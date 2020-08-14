Şırnak’ta Cudi Dağı Karacaköy bölgesi geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı Karacaköy bölgesi 15 gün süreyle, 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması ilan edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Cudi Dağı Karacaköy bölgesi 15 Ağustos 2020 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında 15 on beş gün süre ile 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bahse konu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır" denildi.

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