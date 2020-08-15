Uludere Belediye Başkanı Ürek, esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Şırnak’ın Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek, esnafı ziyaret ederek koronavirüse karşı bilgilendirmede bulundu.

Uludere İlçe Belediye Başkanı Sait Ürek ve Ak Parti İlçe Başkanı Fikret Demir esnaf ziyareti gerçekleştirerek maske dağıttı. Koronavirüs salgınına karşı vatandaş ve esnafı bilgilendiren Başkan Ürek, belediye olarak virüse karşı tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Ürek, "Koronavirüs salgınına karşı belediye olarak sürekli temizlik çalışmaları yapıyoruz. Ve sürekli ilaçlama dezenfekte yapıyoruz her yeri. Maske kullanımına karşı herkesi bilgilendiriyoruz. Bu günde esnafımızı ziyaret edip gerekli hassasiyeti gösterdikleri için teşekkür ettik. Duyarlı esnafımız maskesiz kimseyi içeri almıyor" dedi.

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