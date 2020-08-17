Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik 10-16 Ağustos tarihlerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda 25'i PKK, 1'i FETÖ şüphelisi olmak üzere 26 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden, 3´ü adli kontrol şartıyla olmak üzere hepsi serbest bırakıldı. 13 Şüphelinin ise emniyetteki gözaltı işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2020-08-17 15:44:43



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