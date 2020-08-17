Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu; 7 tutuklama

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK/KCK´ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7´si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şırnak´ta, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1415 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün YPS ve gençlik yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-08-17 22:30:46
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