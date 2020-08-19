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Şırnak'ta eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

DHA

Şırnak'ta eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK Valiliği'nce kent genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"1 Eylül Dünya Barış Günü münasebetiyle örgüte müzahir yapılanmaların koordinesinde provokatif eylemler, yürüyüş, basın açıklaması, müzahir kitlenin provoke edilerek şiddet içerikli sokak eylemleri çıkarma, kaos ortamı yaratmaya çalışılabileceği, araç, iş yeri yakma, yol kapama, korsan gösteri ve taşlı, molotoflu, EYP´li saldırılar gibi legal/illegal olarak başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin amacı dışına saptırılarak toplumsal olaylar çıkartabileceği değerlendirilmektedir. Bu eylem ve etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaylara dönüşme riskinin yüksek olduğu, ayrıca dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen, ülkemizde de yaklaşık 250 bin vatandaşımızın hastalanmasına ve 5 bin 990´den fazlasının vefat etmesine sebep olan koranavirüs salgınının, planlanan bu eylem, etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirilmektedir. Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17'nci maddesine istinaden valilik ve maymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde 19 Ağustos 2020 günü saat 00.01'den 2 Eylül 2020 saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."
 DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-08-19 14:49:57

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