Şırnak Valisi Pehlivan: 150 kişiye yakın mobil ekibimiz koronavirüs denetiminde



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerde bulunarak, "Toplu yapılan denetimler dışında sürekli sahada olan 60 mobil ekibimiz var ve 150´ye yakın da mobil ekiplerimizdeki personelimiz gruplar halinde sahada" dedi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, ülke genelinde eş zamanlı başlatılan koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler, Şırnak'ta da Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Gazi Caddesi'ndeki denetimlere katılan Vali Pehlivan, iş yerlerinde alınan koronavirüs tedbirlerini inceledi. Denetim sırasında koronavirüs tedbirlerine uyulması için çağrıda bulunan Vali Pehlivan, "Denetimlerde maske kullanımının ne kadar önemli olduğunu, sosyal mesafeyi muhafaza etmenin, temizlik kurallarına riayet etmenin ne kadar önemli olduğunu, hayati olduğunu anlattık. Toplu olarak bir arada bulunulmamasının, taziye yapılmamasının, nişan, düğün gibi toplu organizasyonların belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmasının gerekli olduğunu hatırlattık. Toplu yapılan denetimler dışında sürekli sahada olan 60 mobil ekibimiz var ve 150´ye yakın da mobil ekiplerimizdeki personelimiz gruplar halinde sahadalar. Her gün sahadalar. Evde filyasyon takiplerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu mobil ekiplerimize kolluk birimlerimiz, zabıtalarımız, kamu görevlilerimiz, imamlarımız, öğretmenlerimiz, muhtarlarımız destek veriyor. Bu sürece onların da dahil olmasını sağlıyoruz. Bütün ülkemizde olduğu gibi Şırnak ilimizde de topyekun bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-08-19 17:44:58



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