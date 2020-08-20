Uludere'de LGS'de büyük başarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludere'de LGS'de büyük başarı

İHA

Liselere Geçiş sınavı (LGS ) sonuçlarına göre Şırnak'ın Uludere ilçesinde 28 öğrenci fen liselerine, 98 öğrenci spor ve güzel sanat liselerine, 54 öğrenci proje okulu, 15 öğrenci Anadolu İmam Hatip, 8 öğrenci sosyal bilimler lisesi, 45 öğrenci Anadolu Meslek liselerine yerleşerek önemli bir başarıya imza attı.

Uludere'de LGS'de büyük başarı

Liselere Geçiş sınavı (LGS ) sonuçlarına göre Şırnak'ın Uludere ilçesinde 28 öğrenci fen liselerine, 98 öğrenci spor ve güzel sanat liselerine, 54 öğrenci proje okulu, 15 öğrenci Anadolu İmam Hatip, 8 öğrenci sosyal bilimler lisesi, 45 öğrenci Anadolu Meslek liselerine yerleşerek önemli bir başarıya imza attı.
Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ilçe genelinde 248 öğrencinin LGS sınavına girdiğini ve öğrencileri sabırla motive eden, özellikle pandemi sürecine rağmen ilgilenen idareci ve öğretmen ile velilerine teşekkür ettiklerini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, "Bu yıl Uludere Kaymakamlığı himayesinde, ilçe genelinde okullarımızda 7 proje uyguladık bu projelerden 1 tanesi de öğrencilerimizin akademik başarılarını arttırmaya yönelik danışman öğretmen uygulama projesiydi, okullarımızda okul idarelerinin belirlediği öğrenciler öğretmenlerimize himaye edildi, öğretmenlerimiz öğrencilerimizi güzel şekilde takip etti, taki mart ayındaki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalığının ortaya çıkmasıyla birlikte okullarımız tatil edilene kadar. Okullar tatil edildikten sonra öğrencilerimiz uzaktan eğitimle birlikte akademik başarılarını arttırmaya yönelik çalışmalarına hiç ara vermedi. 28 öğrenci fen liselerine, 98 öğrenci spor ve güzel sanat liselerine olmak üzere toplamda 248 öğrencimizi ilçe dışındaki nitelikli liselere yerleştirdik. Bu çalışmalarda emeği geçen bütün öğretmenlerime öğrencilerimizin velilerine ve öğrencilerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Şırnak il ikincisi aynı zamanda Uludere ilçe birincisi Alp Eren Yılmaz, Cumhuriyet Ortaokulundan mezun olduğunu ve bu başarıyı değerli öğretmenlerine borçlu olduğunu söyledi. Yılmaz, "Öğretmenlerimiz salgın sürecinde bizlere hep yardımcı oldular, takıldığımız sorulara mesajlarla kısa videolarla cevap verdiler. Buna düzenli ve disiplinli çalışmamız eklenince bu başarıyı elde ettik. Okul müdürümüz değerli öğretmenlerimiz ve aileme şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
İlçe ikincisi Alihan Bayram da, bu başarısını okul idaresi ailesi ve azmime borçlu olduğunu söyledi. İlçe üçüncüsü Murat Encü ise bu yıl girdiği LGS'de ilçe üçüncüsü olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak Valisi Pehlivan: 150 kişiye yakın mobil ekibimiz koronavirüs denetiminde
YEREL HABERLER Şırnak Valisi Pehlivan: 150 kişiye yakın mobil ...
Şırnak'ta eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca ...
Şırnak'ta eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Cizre'de trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Cizre'de trafik kazası: 5 yaralı
Şırnak'ta ilk kez pepino yetiştirildi
YEREL HABERLER Şırnak'ta ilk kez pepino yetiştirildi
Şırnak'ta ilk bal hasadı Kel Mehmet Dağlarında yapıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta ilk bal hasadı Kel Mehmet Dağlarında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X