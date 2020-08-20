Uludere'de LGS'de büyük başarı

Liselere Geçiş sınavı (LGS ) sonuçlarına göre Şırnak'ın Uludere ilçesinde 28 öğrenci fen liselerine, 98 öğrenci spor ve güzel sanat liselerine, 54 öğrenci proje okulu, 15 öğrenci Anadolu İmam Hatip, 8 öğrenci sosyal bilimler lisesi, 45 öğrenci Anadolu Meslek liselerine yerleşerek önemli bir başarıya imza attı.

Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ilçe genelinde 248 öğrencinin LGS sınavına girdiğini ve öğrencileri sabırla motive eden, özellikle pandemi sürecine rağmen ilgilenen idareci ve öğretmen ile velilerine teşekkür ettiklerini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, "Bu yıl Uludere Kaymakamlığı himayesinde, ilçe genelinde okullarımızda 7 proje uyguladık bu projelerden 1 tanesi de öğrencilerimizin akademik başarılarını arttırmaya yönelik danışman öğretmen uygulama projesiydi, okullarımızda okul idarelerinin belirlediği öğrenciler öğretmenlerimize himaye edildi, öğretmenlerimiz öğrencilerimizi güzel şekilde takip etti, taki mart ayındaki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalığının ortaya çıkmasıyla birlikte okullarımız tatil edilene kadar. Okullar tatil edildikten sonra öğrencilerimiz uzaktan eğitimle birlikte akademik başarılarını arttırmaya yönelik çalışmalarına hiç ara vermedi. 28 öğrenci fen liselerine, 98 öğrenci spor ve güzel sanat liselerine olmak üzere toplamda 248 öğrencimizi ilçe dışındaki nitelikli liselere yerleştirdik. Bu çalışmalarda emeği geçen bütün öğretmenlerime öğrencilerimizin velilerine ve öğrencilerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Şırnak il ikincisi aynı zamanda Uludere ilçe birincisi Alp Eren Yılmaz, Cumhuriyet Ortaokulundan mezun olduğunu ve bu başarıyı değerli öğretmenlerine borçlu olduğunu söyledi. Yılmaz, "Öğretmenlerimiz salgın sürecinde bizlere hep yardımcı oldular, takıldığımız sorulara mesajlarla kısa videolarla cevap verdiler. Buna düzenli ve disiplinli çalışmamız eklenince bu başarıyı elde ettik. Okul müdürümüz değerli öğretmenlerimiz ve aileme şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

İlçe ikincisi Alihan Bayram da, bu başarısını okul idaresi ailesi ve azmime borçlu olduğunu söyledi. İlçe üçüncüsü Murat Encü ise bu yıl girdiği LGS'de ilçe üçüncüsü olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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