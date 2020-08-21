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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludere'de denetimler sürüyor

İHA

Şırnak'ın Uludere ilçesinde korona virüs (Covit19) salgınına karşı denetimler devam ediyor. İlçe Kaymakam Vekili Hasan Meşeli esnafı ziyaret ederek sosyal mesafe maske ve temizlik konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Uludere'de denetimler sürüyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde korona virüs (Covit19) salgınına karşı denetimler devam ediyor. İlçe Kaymakam Vekili Hasan Meşeli esnafı ziyaret ederek sosyal mesafe maske ve temizlik konusunda bilgilendirmelerde bulundu.
Uludere ilçesinde korona virüs salgınına karşı Uludere Kaymakamlığına vekalet eden Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli, beraberindeki komutanlarla esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Korona virüsüne karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda bilgilendiren Kaymakam Meşeli maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Meşeli "Dünyayı etkisi altına alan Covit19 salgınına karşı Cumhurbaşkanımız, sağlık bakanımız ve içişleri bakanımızın talimatları doğrultusunda halkımıza maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralına uymalarını söylüyoruz. Komutanlarımızla beraber esnaf ziyareti gerçekleştirip denetimler yaptık" dedi.

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