Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY mensuplarına yönelik 17-23 Ağustos tarihlerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 23'ü PKK, 1'i FETÖ şüphelisi olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden, 3´ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 17 kişi serbest bırakıldı, 7 kişi ise tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-08-24 11:24:47



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