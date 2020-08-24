Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 36 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ta, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 36 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 1723 Ağustos'ta çeşitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 20 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 1 gram eroin, gümrük kaçağı 600 paket sigara, 270 puro, 170 paket elektronik sigara tütünü, 47 kaçak cep telefonu ve 382 şişe tıbbi ilaç ele geçirildi. Operasyonlarda 36 şüpheli, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-08-24 11:38:55
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