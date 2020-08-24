Epilepsi nöbeti sonrası sıcak suya düşen Bilal, eski haline dönmek istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Epilepsi nöbeti sonrası sıcak suya düşen Bilal, eski haline dönmek istiyor

DHA

Epilepsi nöbeti sonrası sıcak suya düşen Bilal, eski haline dönmek istiyor


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA) ŞIRNAK'ta epilepsi hastası Bilal Cesur'un (30) hayatı, geçirdiği nöbet sırasında düştüğü sıcak sudan sonra kabusa dönüştü. Yüzünde, elinde ve göğüs kısmında yanıklar oluşan Cesur, eski haline dönmek için hayırseverlerden yardım bekliyor.
Bahçelievler Mahallesi Afet Konutları'nda yaşayan epilepsi hastası Bilal Cesur, 6 ay önce mutfakta yemek için sıcak su kaynatırken nöbet geçirdi. Bilinci kapanan Cesur, sıcak su bulunan tencerenin ve elektrikli ocağın üzerine düşerek, yaklaşık 5 dakika boyunca öyle kaldı. Durumu fark eden ailesi Cesur'u bulunduğu yerden kaldırıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Devrilen tenceredeki sıcak suyla yüzü ve eli yanan, elektrikli ocağın da göğüs kısmında yanıklar oluşturduğu Cesur, önce Şırnak Devlet Hastanesi'ne ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. 1 ay boyunca burada tedavi gören Cesur, 3 ameliyat geçirdikten sonra taburcu oldu. Yüzünde kısmi iyileşmeler olan Cesur'un eski haline dönebilmesi için bir dizi ameliyat daha geçirmesi gerekiyor. Maddi imkanları olmadığı için tedaviyi sonlandıran ailesi, Cesur'a uzanacak bir yardım elini bekliyor.
'ESKİ HALİME DÖNMEK İSTİYORUM'
İnsanların içine çıkamadığını belirten Cesur, "Bundan 6 ay önce epilepsi nöbeti geçirdim. Tedavi oluyorum. 3 defa ameliyat oldum. Durumumuz yok. Ağabeyim çalışmıyor. Ben de çalışamıyorum. Ağabeyimin durumu da iyi değil. Sürekli tedavi oluyorum. İyileşmek istiyorum ama olamıyorum. Sürekli Antalya ve Diyarbakır´a gidiyoruz. Eski halime dönmek için hayırseverlerden ve devletimizden yardım istiyorum" dedi.
'HAYIRSEVERLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ'
Günlük işlerde çalışarak ailesinin geçimini sağlayan ağabey Yahya Cesur ise, şunları kaydetti:
"4 çocuk babasıyım. Günlük işlerde çalışarak evimin geçimini sağlıyorum. Epilepsi hastası kardeşim 6 ay önce havale geçirerek sıcak suyun içine düştü. Suyun içinde 5,5 dakika kalarak bu hale geldi. Bu hale düşmesi ile birlikte sürekli tedaviye götürüyoruz. Diyarbakır ve Antalya´ya götürüyoruz. Maddi durumumuz iyi değil. Maddi imkanlarımız olmadığı için bu tedaviyi de sonlandırmak zorunda kaldık. Kardeşimin tedavisi için bir miktar paraya ihtiyaç var. Durumum olmadığı için kardeşimin tedavisini sağlayamıyorum. Buradan bütün hayırseverlerden kardeşimin tedavisi için yardım bekliyorum."
DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-08-24 11:57:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 36 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 36 gözaltı
Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 36 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'taki kaçakçılık operasyonlarında 36 gözaltı
Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
Şırnak'ta 65 yaş ve üstüne kısıtlama  
YEREL HABERLER Şırnak'ta 65 yaş ve üstüne kısıtlama  
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Cizre'de
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Cizre'de

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X