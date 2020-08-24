Uludere'de üstyapı çalışmaları

Şırnak'ın Uludere İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki caddelerde onarın çalışmalarına devam ediyor.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek'in talimatlarıyla, ilçe merkezinde çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyova Mahallesinde daha yaşanabilir bir Uludere için çalışmalarına devam ediyor. Uludere Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tehlike arz eden yollarda istinat duvarları örüp duvarların arkasını beton ile doldurarak farklı yerlere merdiven yaptı.

Yeşilyova Mahallesi sakinleri Belediye Başkanı Sait Ürek'e ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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