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Şırnak'tan İngiltere Sağlık Bakanlığı'na cerrahi önlük

DHA

Şırnak'tan İngiltere Sağlık Bakanlığı'na cerrahi önlük


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK Üniversitesi'nin atıl durumdaki kömürlüğü ile kazan dairesinin dönüştürüldüğü tekstil atölyesinde üretilen cerrahi önlükler, İngiltere'ye ihraç ediliyor. Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, özel sektör tarafından kurulan atölyede günlük 1500 cerrahi önlük üretildiğini belirterek, "Şırnak´ta üretilip İngiltere Sağlık Bakanlığı'na satışı yapılıyor. Bu kapasite inşallah önümüzdeki aylarda 10 binin üzerine çıkacak. Bu şekilde de hem gençlerimiz istihdam edilmiş oluyor hem de ekonomimize katma değer sağlanmış oluyor" dedi.
Şırnak'a doğal gaz gelmesinin ardından atıl duruma düşen Şırnak Üniversitesi Kampüsü'ndeki kömürlük ve kazan dairesinin bulunduğu alan, yatırım amaçlı özel sektöre tahsis edildi. 4 bin 500 metrekarelik alan içinde özel sektör tarafından tekstil atölyesi kuruldu. 1 hafta önce kurulan ve 30 kişinin istihdam edildiği atölyede, günlük 1500 cerrahi önlük üretiliyor. Atölyede üretim kapasitesi artırılarak, Şırnak'tan Avrupa ve ABD piyasalarına hazır giyim ihracatının yapılması hedefleniyor.
'ŞIRNAK´TA ÜRETİLİP İNGİLTERE SAĞLIK BAKANLIĞI´NA SATILIYOR'
Atölyede incelemede bulunan Şırnak Üniversitesi Rektörü Erkan, burada üretilen cerrahi önlüklerin İngiltere Sağlık Bakanlığı'na gönderildiğini söyledi. Atölyedeki istihdam sayısının 6 ayda 500 kişiye ulaşacağını anlatan Erkan, "Doğal gazın gelmesiyle birlikte atıl duruma gelen Şırnak Üniversitesi Kampüsü´nde bulunan kömürlükleri, tekstil atölyesine çevrilmesi projesi kapsamında Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Kahramanmaraş'taki özel firmaya tahsis ettik. Şu anda atölyemizde 30 kişi çalışıyor. Önümüzdeki 2 haftada bu sayı 60'a çıkacak. 6 ay sonunda ise 500 kişi istihdam edeceğiz. Daha sonra bu sayı 1000 kişiye çıkarılacak. Vardiyalı sisteme geçmesi ile birlikte 1500 kişiye kadar istihdam sağlamış olacağız. Pandemi sürecinde özellikle işsizliğin çok olduğu Şırnak ilimizde 1000 kişinin üzerinde istihdam sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şu anda burada günlük olarak üretilen 1500 tıbbi önlük, Şırnak´ta üretilip İngiltere Sağlık Bakanlığı'na satılıyor. Bu kapasite, inşallah önümüzdeki aylarda 10 binin üzerine çıkacak ve bu şekilde de hem gençlerimiz istihdam edilmiş oluyor hem de ekonomimize güzel bir katma değer sağlanmış oluyor" diye konuştu. 
'HEDEF AVRUPA VE ABD'YE HAZIR GİYİM İHRACATI'
Tekstil firmasının genel koordinatörü Barış Karlı ise Avrupa ve ABD'ye hazır giyim ihracatı yapma hedefinde olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:
"Hedefimiz Şırnak ilinin istihdamını sağlayarak buradaki halkın kalkınmasına vesile olabilmektir. Hedefimiz Avrupa ve Amerika pazarına hazır giyim üretimi yapmaktır. Pandemi olduğu için şu anda bu medikal gömlekleri üretiyoruz. Bu gömlekler İngiltere Sağlık Bakanlığı´na gidiyor. Şu anda 30 kişiyle günlük 1500 cerrahi önlük üretiyoruz. Ek binamızın bitmesi ile birlikte her ay kursiyer alacağız ve bununla birlikte 10 binin üzerinde üretim yapmış olacağız." 
Şırnak'a atölyenin kurulmasıyla gençlerin iş sahibi olma imkanına kavuştuğunu söyleyen atölye çalışanı Nursel Avcı, "30 kişilik bir ekip ile birlikte çalışıyoruz. Günlük 1500 önlük üretiyoruz. Tekstil atölyemiz, Şırnak için çok faydalı çünkü işsiz birçok insanımız var. Bu atölye çok büyük istihdam sağlamış olacak, memleketimiz ve gençlerimiz için. Pandemi döneminde böyle bir atölyenin açılmasıyla birlikte iş sahibi olduk ve maddi, manevi ailemize destek oluyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2020-08-26 09:57:29

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