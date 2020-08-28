Uludere'de maske ve sosyal mesafe kuralına uygun zümre toplantıları yapıldı

Şırnak’ın Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ve şube müdürlerinin başkanlığında korona virüs tedbirleri alınarak zümre toplantıları yapıldı.

Şırnak'ta öğretmenlerin seminerleri devam ederken Uludere'de zümre toplantıları gerçekleştirildi. Zümre toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Demirtaş başkanlığında yapılan zümre toplantısında Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler, matematik, fizik, kimya, fen bilgisi, biyoloji ve diğer branş öğretmenleriyle genişletilmiş zümre toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda öğretmenler ülkeyi etkisine altına alan korona virüs salgınından korunmak için neler yapılabileceğini, okullardaki genel sorunları ve başarının artırılması için gereken çalışmalar üzerinde bilgi alışverişinde bulundu.

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