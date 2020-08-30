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Şırnak’ın Uludere ilçesinde, arının soktuğu çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde çiftçilikle uğraşan 56 yaşındaki Agit Kara'yı arı soktu. Olayın ardından yere yığılan Kara'yı gören yakınları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kara, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan cenaze, Hilal beldesi Şıh Ebubekir mezarlığında defnedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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