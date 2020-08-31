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Yüzde 70 hibe destekli sera projesinde ilk fideler toprakla buluştu

İHA

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yüzde 70 hibe destekli sera projesinde ilk fideler toprakla buluştu.

Yüzde 70 hibe destekli sera projesinde ilk fideler toprakla buluştu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yüzde 70 hibe destekli sera projesinde ilk fideler toprakla buluştu.
Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde başlatılan seracılık projesi kapsamında 5 dönüm arazi üzerinde 12 sera kuruldu, seralara ilk olarak 12 bin domates fidesi ekildi. Fide dikim etkinliğine Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ve çiftçiler katıldı.
Burada konuşan Kaymakam Solmaz, bölgenin verimli topraklara sahip olduğunu ve bunun bölgede yaşayan vatandaşlara anlatmak istediklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, ''Doğal su kaynakları ve verimli arazilerimiz mevcut. Meyvecilikle beraber önemli oranda sebze yetiştiriciliği de yapılmakta. Bu üretimdeki asıl amacımız vatandaşlarımızı teşvik etmek ve örnek tarımsal üretim tesislerimizi çoğaltmak'' dedi.
Daha sonra konuşan Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek de yüzde 70 GAP destekli seralarda yılın ilk fidelerini toprakla buluşturarak can suyu vermenin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi. Başkan Benek, ''Seralara ekilen fidelerle bölgede örnek bir üretim tesisi olduğunu göstermek istedik. Hedeflerimizi büyüterek sera çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Durmadan, yorulmadan, yılmadan Hilal'e hizmet etmek istiyoruz. Hemşehrilerimizin her hizmetin en iyisine layık olduğunu düşünerek, çalışmalarımızı geliştirip projeler üreteceğiz'' diye konuştu.
Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ise bölgelerinde meyvecilikle beraber önemli oranda sebze yetiştiriciliği de yapıldığını söyledi. İnan, ''Bu daha önce sadece yaz mevsimleriyle sınırlıydı, yüzde 70 GAP destekli sera projesiyle bölgemizde sera yetiştiriciliği ile her mevsim verim alınabileceğini uygulamalı olarak göstererek bölge halkımızı teşvik etmek istiyoruz. Üretici Yekta Ürün işletmesindeki 5 dönüm üzerinde kurulan 12 seramıza ilk etapta 12 bin domates fidesi ektik'' şeklinde konuştu.

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