Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik 24-30 Ağustos'ta operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5´i PKK, 2'si FETÖ şüphelisi olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere, serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2020-08-31 11:12:23



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