Şırnak'ta, 5 bin 20 test kiti ele geçirildi

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 5 bin 20 Covid-19 test kiti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 2430 Ağustos'ta kent genelinde çeşitli operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda, 5 bin 20 adet Covid-19 test kiti ile 38 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 120 gram eroin, 2 gram kokain, 23 sentetik ecza maddesi, 246 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 43 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-08-31 11:23:19



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