Kaçakçılar korona virüs test kitine de dadandı Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçakçılar korona virüs test kitine de dadandı Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

İHA

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde, kaçak korona virüs test kiti ile gümrük kaçağı farklı malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılar korona virüs test kitine de dadandı Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı

Şırnak’ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde, kaçak korona virüs test kiti ile gümrük kaçağı farklı malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından 2430 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, ''Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce 2430 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde, 37,68 gram metamfetamin, 4,73 gram esrar, 119,62 gram eroin, 2,07 gram kokain, 23 adet sentetik ecza maddesi, 420 paket kaçak sigara, 246 adet kaçak cep telefonu, 21 kilogram kaçak tütün, 5 bin 20 adet korona virüs test kiti, 1 adet sahte 100 dolar ele geçirilmiş, 1 adet parada sahtecilik olayı gerçekleşmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 43 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 5 şüpheli asayiş, 4 şüpheli kaçakçılık, suçlarından olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış, 5 şüpheli ilgili birimlere teslim edilmiş, 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir'' denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı
Şırnak'ta, 5 bin 20 test kiti ele geçirildi
YEREL HABERLER Şırnak'ta, 5 bin 20 test kiti ele geçirildi
Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu
Yüzde 70 hibe destekli sera projesinde ilk fideler toprakla buluştu
YEREL HABERLER Yüzde 70 hibe destekli sera projesinde ilk fideler ...
Beytüşşebap'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Uludere Türk bayrakları ile donatıldı
YEREL HABERLER Uludere Türk bayrakları ile donatıldı
Arının soktuğu çiftçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Arının soktuğu çiftçi hayatını kaybetti
Şırnak Valililiğinden yangın açıklaması
YEREL HABERLER Şırnak Valililiğinden yangın açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X