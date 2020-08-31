Zincirleme kazada yaralanan ilçe milli eğitim müdürü ve polis memuru kurtarılamadı



Sekvan KÜDENMehmet Selim YALÇIN/CİZRE(Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal (32) ve polis memuru Onur Margaç, tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti.

Kaza, 29 Ağustos akşamı Cizre ilçesinden geçen Uluslararası İpek Yolu'nda meydana geldi.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal yönetimindeki 16 AHF 785 plakalı otomobil ile polis memuru Onur Margaç yönetimindeki 17 DC 929 plakalı otomobil ve Faysal Değer'in kullandığı 35 ABE 717 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3 otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak, ambulanslarla Cizre ve Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hastanelere götürüldü.

Tedaviye alınan yaralılardan Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal ve polis memuru Onur Margaç, tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatlarını kaybetti. 7 yaralının tedavisi ise sürüyor.

BAKAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal´ın ölümüyle ilgili Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Bakan Selçuk mesajında,

"Şırnak Silopi İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Sait Uysal´ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Silopi´nin sevilen bir değeri, gençlerin Sait ağabeyiydi. Öğrencilerimizin, meslektaşlarımızın, hemşehrilerimizin ve eğitim camiamızın başı sağ olsun" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Cizre Sekvan KÜDEN, Mehmet Selim YALÇIN

2020-08-31 12:44:08



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