Şırnak'ta şehit aileleri, 'ihale' oyunuyla dolandırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta şehit aileleri, 'ihale' oyunuyla dolandırıldı

DHA

Şırnak'ta şehit aileleri, 'ihale' oyunuyla dolandırıldı


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Şırnak Şube Başkanı Başkanı Müşerref Güngör, eski başkan yardımcısı Dilek Yamaner'in kendisini 'ihale' oyunuyla 922 bin lira dolandırdığını iddia etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Güngör, mağdur olduğunu söyleyerek, "Şehit aileleri olarak, şehit olan arkadaşlarımın yakınlarından bu parayı toplayıp, Dilek Yamaner'e verdik. Paramızı alamadığımız için suç duyurusunda bulunduk" dedi. TÜGŞAV Genel Merkezi de Yamaner ile Güngör'ü görevden aldı.
İddiaya göre, TÜGŞAV eski başkan yardımcısı Dilek Yamaner, görevde olduğu 2018 yılında, Şırnak İl Başkanı Müşerref Güngör'e ihaleye girmek için teklifte bulundu. Yamaner'in teklifini olumlu karşılayan Güngör, şehit ailelerinden 922 bin lira topladı. Güngör, parayı vermelerine rağmen ihaleye katılmadığını öğrendi. Bunun üzerine Yamaner'den parayı geri istedi.
Ancak geri alamadı. 21 Ağustos günü, dolandırıldığı iddiasıyla Yamaner hakkında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından Yamaner ve Güngör, TÜGŞAV Genel Merkezi'nce görevlerinden alındı.
'ŞEHİT AİLELERİNİ DOLANDIRDILAR'
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın Şırnak kurucusu olduğun kaydeden Müşerref Güngör, PKK tarafından annesi ve 13 yakının şehit edildiğini anlattı. Dilek Yamaner'in kendisine ihaleye girmek için teklifte bulunduğu söyleyen Güngör, bu nedenle şehit yakınlardan 922 bin lira topladığını ifade etti. Topladığı parayı Yamaner'e teslim ettiğini belirten Güngör, "1987 yılında PKK terör örgütü gecenin bir yarısı evimize baskın yapıp, annem dahil 13 ailemden kişiyi şehit etti. Şırnak´ta, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfını açtım. Dilek Yamaner, beni arayıp ihale teminatları için para istedi. İhale aldığını, geçici teminat için para lazım olduğunu söyledi. 'Sende bana para ver, birlikte iş yapalım' dedi. Vakıfta yer alan şehit ailelerini dolandırmayacağını düşündüğümüz için, kendi paramı ve şehit ailelerinden aldığım paraları bu şahsa verdim. İki yıla yakın zaman ne yaptıysak paramızı alamadık. Şehit ailelerini dolandırdılar. Sürekli, bugün yarın vereceğiz deyip oyaladılar. Bunların böyle bir vakfı temsil etmemeleri gerekir. Adaletten hakkımızı istiyoruz. Biran önce adaletin bunlara 'dur' demesi gerekir. Dilek Yamaner, bizi vakfın avukatının yanına götürüp 922 milyarlık alacağımız olan parayı 3 taksit halinde ödeyeceğini söyledi. Üç ayda parayı ödeyeceğini söyledi. Üç ay geçti yine vermedi. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Şu an soruşturma sürüyor" dedi.
Yamaner'in TÜGŞAV'ın adını kullanarak ihalelere katıldığını öne süren Güngör'ün avukatı Hadi Dündar da "Dilek Yamaner, TÜGŞAV Genel Başkan Yardımcısı konumundayken, müvekkilim ile beraber bazı usule uygun olmayan işlere girişmişler. Kendisi TÜGŞAV başkan yardımcılığı konumundayken bu girişimlerde bulunmuştur. Vakfın ismini kullanarak çeşitli illerde ihalelere almaya çalışmıştır. İhaleler alacağız adı altında müvekkilimden çeşitli zamanlarda para almıştır. Aralarında geçen yazışmalarda, Dilek Yamaner, müvekkilimi Şırnak´ın en zengini yapacağını, Şırnak ilinde verilecek bütün ihaleleri kendisinin alacağını, bu ihaleleri beraber yürüteceklerini belirtmiş" diye konuştu. 
 DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-08-31 15:45:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zincirleme kazada yaralanan ilçe milli eğitim müdürü ve polis memuru kurtarılamadı
YEREL HABERLER Zincirleme kazada yaralanan ilçe milli eğitim müdürü ...
Vali Pehlivan, Şırnak'ta ilk ders zilini çaldı
YEREL HABERLER Vali Pehlivan, Şırnak'ta ilk ders zilini çaldı
Uludere'de öğrencisiz ders zili
YEREL HABERLER Uludere'de öğrencisiz ders zili
Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı
Kaçakçılar korona virüs test kitine de dadandı Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçakçılar korona virüs test kitine de ...
Şırnak'ta, 5 bin 20 test kiti ele geçirildi
YEREL HABERLER Şırnak'ta, 5 bin 20 test kiti ele geçirildi
Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu
Yüzde 70 hibe destekli sera projesinde ilk fideler toprakla buluştu
YEREL HABERLER Yüzde 70 hibe destekli sera projesinde ilk fideler ...
Beytüşşebap'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Uludere Türk bayrakları ile donatıldı
YEREL HABERLER Uludere Türk bayrakları ile donatıldı
Arının soktuğu çiftçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Arının soktuğu çiftçi hayatını kaybetti
Şırnak Valililiğinden yangın açıklaması
YEREL HABERLER Şırnak Valililiğinden yangın açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X