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2020 yılı KÖYDES çalışmaları devam ediyor

İHA

2020 yılı KÖYDES çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü söyledi.
Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, KÖYDES projesi kapsamında Bağlı, Bağlıca, Ortabağ, İnceler ve İşıkveren ko¨ylerinde betonarme yol taş duvar çalışmalarının bitirildiğini dile getirdi. KÖYDES projelerinin köylere hayat verdiğini ve köylülerin yaşam standartlarını yükselttiğini ifade eden Kaymakam Solmaz, ''KÖYDES projesi kapsamında köylerimizin ihtiyacı olan hizmetlerin ifasına yönelik çalışmalara etkin ve verimli şekilde devam ediyoruz” dedi.

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