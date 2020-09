Uludere’de temizlik, maske ve mesafe denetimi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde korona virüs denetimleri kapsamında her hafta kaymakam ve belediye başkanı tarafından denetim gerçekleştiriyor.

Uludere ilçesinde belediye ve kaymakamlık ortaklığında yapılan denetimler her hafta devam ediyor. ‘Sağlık için, hepimiz için' parolası ile en kapsamlı virüs denetimleri yapılmaya devam ediliyor. Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Sait Ürek ve kurum amirleri her hafta kontrollü hayat döneminde korona virüs bilim kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek üzere lokanta, kafe, restoran, berber, kuaför, manav ve marketleri denetliyor. Belediye Başkanı Sait Ürek yapılan çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Korona virüs salgınına karşı top yekün bir mücadele içindeyiz. Temizlik, maske ve mesafe kuralına riayet ediyoruz. Uymayanları uyarıyoruz. Gerekli idari ve adli işlemler yapılıyor. Allah’ın izniyle bu salgından kurtulacağız. Ve güzel günler çok yakında, her şey sağlık için, tüm birimlerimizle sadece pandemi sürecinde 3 kurala odaklanmış ve sürekli temizlik çalışmalarımızı aralıksız gerçekleştiriyoruz" dedi.

