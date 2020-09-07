Şırnak'ta yetiştirilen yer fıstığı Osmaniye´ye rakip oldu 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta yetiştirilen yer fıstığı Osmaniye´ye rakip oldu 

DHA

Şırnak'ta yetiştirilen yer fıstığı Osmaniye´ye rakip oldu 


Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK´ın Cizre ve Silopi ilçelerinde huzur ortamıyla beraber devlet desteği ve çeşitli projelerle çiftçiliğe yönelen bölge halkının yetiştirdiği yer fıstığı, hem üretim konusunda Türkiye´de ana merkez olarak bilinen Osmaniye´ye rakip oldu, hem de bölge insanının geçim ve istihdam kaynağı oldu. Ziraat Mühendisi Halit Kayek, Şırnak ve çevresinde geçim kaynağı olarak görülen Habur Gümrük Kapısı´nın yerini artık çiftçiliğin aldığını belirterek, "Çiftçilerimizin çoğu artık farklı farklı ürünler yetiştirerek geçimini sağlamaktadır" dedi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nde huzur ortamının oluşmasıyla birlikte bölge halkı tarıma daha çok yöneldi. Devlet desteği ve sulama projeleriyle beraber artan ürün çeşitliliği ve rekolteyle, bazı ürünler diğer bölgelerde yetiştirilen ürünlere rakip olmaya başladı. Şırnak´ın Cizre ve Silopi ilçelerinde de her yıl rekoltesi artan ürünlerin başında gelen ve yaklaşık 120 bin dönüm alanda gerçekleştirilen yer fıstığı üretimi Türkiye'de üretim bakımından ana merkez sayılan Osmaniye ile yarışmaya başladı. Ürün bolluğuyla birlikte artan istihdam ile de köyden kente göçün önüne geçildi.
Silopi´ye bağlı Ortaköy köyünde 150 dönüm arazisinde yer fıstığı yetiştiriciliği yapan Nevzat Binici, 30 kişiyi istihdam ediyor. Binici, "Hem memleketimize hem Şırnak´a hem de Silopi´ye güzel bir katkı yapmak istedim. İnşallah güzel bir verim alırız. Hem biz güzel bir kar elde ederiz" diye konuştu. 
`ŞOFÖRLÜĞÜ BIRAKTI, TARIMA YÖNELDİ´ 
Daha önce Türkiye-Irak arasında şoförlük yapan Sekvan Boğdu ise ekmek parası için gittiği Irak´ta çektiği zorluklar sonrası işi bıraktığını ve köyüne gelerek çalışmaya başladığını ifade ederek, "Kendi toprağımızda, kendi memleketimizde, kendi köyümüzde topraklarımızı kalkındıralım. Ekmek yiyelim. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Oradaki rezilliği çekeceğimize kendi memleketimizde, toprağımızda çekelim daha iyidir. Kazancımız da iyidir. Allah´a çok şükür ailemizi geçindiriyoruz. Bir ekmek çıkartıyoruz. Ortaköylüyüm. Irak´a gidiyordum. Orada çektiğim rezilliği ve eziyeti burada görmüyorum. Burada tarla suluyorum, zorluk çekmiyorum"" dedi. 
`HABUR GÜMRÜK KAPISININ YERİNİ ÇİFTÇİLİK ALDI´ 
Ziraat Mühendisi Halit Kayek ise Türkiye´de yer fıstığının ana merkezinin Osmaniye diye bilindiğini belirterek, şunları kaydetti: 
"Halbuki Şırnak bölgesinde özellikle Silopi ve Cizre ovasında yaklaşık olarak 120 bin dönüm dekar alanda yer fıstığı üretimi yapılmaktadır. Bölgemizde geçim kaynağı olarak her zaman Habur Gümrük Kapısı olarak görülürdü. Artık bunun yerini çiftçilik aldı, üreticilik aldı. Çiftçilerimizin çoğu artık farklı farklı ürünler yetiştirerek geçimini sağlamaktadır."  DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN
2020-09-07 07:25:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Freni boşalan un yüklü TIR önündeki TIR'a çarptı: 3 ölü, 2 yaralı 
YEREL HABERLER Freni boşalan un yüklü TIR önündeki TIR'a çarptı: 3 ...
Şırnak'ta freni boşalan un yüklü tır, önündeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı Kaza sonrası tırın dorsesindeki yakıt deposunda patlama meydana geldi
YEREL HABERLER Şırnak'ta freni boşalan un yüklü tır, önündeki tıra ...
Jeneratörle balık avlayanlara ceza
YEREL HABERLER Jeneratörle balık avlayanlara ceza
Uludere’de temizlik, maske ve mesafe denetimi
YEREL HABERLER Uludere’de temizlik, maske ve mesafe denetimi
Şırnak'ta, otobüsünü 'Meraklı köfteci' dükkanına çevirdi 
YEREL HABERLER Şırnak'ta, otobüsünü 'Meraklı köfteci' dükkanına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X