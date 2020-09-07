Şırnak'taki PKK ve FETÖ operasyonlarında 1 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen 5'i serbest kalırken, 1´i de mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 31 Ağustos6 Eylül'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6'sı PKK, 1'i FETÖ şüphelisi olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken, 1´i de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2020-09-07 12:00:30



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