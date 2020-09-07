Şırnak'ta, PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Cizre ilçesinde önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer alan 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 3 cep telefonu, örgütsel ibareler içeren ajanda el geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-09-07 19:43:47
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.