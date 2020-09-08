Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 3 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan YPS'ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün YPS yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik başlatılan operasyonlarda toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 adet cep telefonu ve 1 adet örgütsel ibareler içeren ajandaya el konuldu.
Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.