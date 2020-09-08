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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göçerler yaylalardan dönmeye başladı

İHA

Göçerler yaylalardan dönmeye başladı

Şırnak’ın Uludere ilçesinin yaylalarında havaların soğumasıyla göçerlerİn bir kısmı yaylalardan dönmeye başladı.
İlkbaharda Güneydoğu Anadolu Bölgesinin değişik illerinden Uludere yaylalarına gelerek Kırmızı Yayla ve Kel Mehmet Uzantısı olan dağlardaki yaylalara giden göçerlerin bir kısmı, havaların soğumasıyla dönmeye başladı. Yayalardan dönen çiftçiler, geçimlerini hayvancılıkla sağladıkları için ilkbaharda gidip sonbahara kadar dağ başlarında çadırlarda yaşadıklarını söyledi. Havaların soğumasından dolayı yaylalardan dönmeye başladıklarını ifade eden çiftçiler "Havanın soğumasından dolayı yayla sezonu bitti. Hayvanlarımızı bazılarını kamyonlara yükleyerek bazılarımızda yayan dağ dağ hayvanları otlatarak memleketimize döneceğiz. Nakliyede bazen sıkıntılar yaşadığımız için bazılarımız mecburi yayan olarak gidiyoruz ve bu yolculuk bazen bir ay sürebiliyor" ifadelerini kullandı.

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