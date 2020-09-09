Gönüllü öğretmenler halı sahayı spor merkezine çevirdi, 6 öğrenciyi üniversiteli yaptı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde gönüllü öğretmenler, beden eğitimi ve spor yüksekokulunda eğitim görmek isteyen öğrencileri ücretsiz olarak yetenek sınavına hazırladı. Gönüllü öğretmenlerin ders verdiği 15 gençten 6'sı üniversiteye yerleşti.

Uludere'de öğretmenlik yapan gönüllü iki öğretmen, kaymakamlık ve belediyenin de desteğini alarak halı sahada beden eğitimi ve spor yüksekokulunda eğitim görmek isteyen öğrencilere ücretsiz ders vermeye başladı. Haftanın 5 günü belediyenin kiraladığı halı sahada 15 gence eğitim veren öğretmenler, 6'sının üniversiteye gitme hayalini de gerçeğe dönüştürdü.

Korona virüs salgını nedeniyle ücretsiz bir şekilde ders veren beden eğitimi öğretmeni İdris Benek, sınavlara hazırlanan 15 öğrenciden 6’sını üniversiteye yerleştirdiklerini söyledi. Benek, "Belediyenin kiraladığı halı sahada eğitimler veriyoruz. Kaymakam bey sağ olsun bizlere destek çıkıyorlar. Malumunuz coğrafyası itibariyle buralar dağlık ve çok engebeli. Bu eğitimlere köylerden gelmek isteyen öğrenciler var ama araç sıkıntısı yaşıyorlar. Ben ve bir öğretmen arkadaşım burada gönüllü bir şekilde eğitimler veriyoruz. 15 öğrencimiz var. Bunlardan 6’sı üniversiteye yerleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz bize bu konuda çok destek verdi. Kendilerine ve belediye başkanımıza, ilçe kaymakamımıza çok teşekkür ederim. Farkındalık oluşturmak ve pandemi nedeniyle okullarda olamadığımız için boş vaktimizi fırsata çevirdik. Çok verimli geçiyor" dedi.

Nejdet Ürek isimli bir öğrenci ise ücretsiz eğitim veren öğretmenlerine teşekkür etti. Ürek, "Aylardır buraya gelip gidiyoruz. Okulu yeni bitirdim. Arkadaşlarımla beraber sürekli buradayız ve sınavı kazanmak için çok çalışıyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen tüm büyüklerimize teşekkür ederim. İnşallah istediğim üniversiteye yerleşeceğim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.