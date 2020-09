Şırnak'ta kadınlardan HDP önünde terör örgütü PKK'ya tepki

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta bir araya gelen yüzlerce kadın, terör örgütü PKK'ya, HDP il başkanlığı binası önünde düzenledikleri eylemle tepki gösterdi.

Şırnaklı kadınlar, terör örgütü PKK tarafından yapılan katliamları kınamak amacıyla yürüyüş düzenledi. Şehit annelerinin eşleri ile çocukları ve çocukları dağa kaçırılan annelerin yer aldığı yürüyüşte, 'Teröre geçit yok' 'Şırnaklı kadınlar hesap soruyor' 'Şırnaklı kadınlardan kan ve gözyaşına edi bese (Yetek artık)' pankartı taşıyan kadınlar, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP" "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ya Allah Bismillah Allah-u ekber" sloganları attı.

Yürüyüşün son bulduğu HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde kadınlar adına açıklamayı terör mağduru S.A., yaptı. Her hafta HDP il binası önünde toplanacaklarını söyleyen S.A., 40 yılı aşkındır terör örgütü PKK'nın uyguladığı kan, gözyaşı, baskı, zulüm politikasına bölgenin anneleri, kadınları ve genç kızları olarak 'dur' demek için bir arada olduklarını belirtti. S.A., "Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP, en çok zararı biz Kürt kadınlarına ve bölge halkına vermiştir. Daha hayatlarının baharında kandırdıkları gençleri dağa götürerek, anaların yüreğini dağlamış, hiçbir duyguyla kıyaslanamayacak evlat hasretiyle baş başa bırakmıştır. Her nedense şimdiye kadar 'Kürt anneleri' diye siyasi emellerine alet ettikleri ve kullandıkları aynı anneler evlatlarını isteyince 'Kürt anneleri' unvanlarını kaybettiler. Bizim gençlerimizi zehirlemeye çalışıyorsunuz ama millet uyandı, yok öyle yağma. Bu millet kardeş, kimse kimseyi kandırmasın. Halkların kardeşliği yok, tek millet, tek bayrak var" dedi.

'NEREDEYSE GÜN YOK Kİ BU TOPRAKLARA KAN AKITMADINIZ'

Terör örgütü PKK'nın Güneydoğu'nun bazı kentlerinde kazdığı hendekler nedeniyle bölge halkının zarar gördüğünü aktaran S.A., şunları söyledi:

"PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den evlerimizin temeline bombalar döşenirken, bir şehir yok edilirken, on binlerce insan evladından, evinden, ilinden edilirken bir tepki duyduk mu? Tabi ki duymadık. Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, kadınları ön saflara sürerek, sözde onlara değer verdiğini zannediyor, hatta kendi içlerinde gayrı resmi eş başkanlıklar veriyor, peki son zamanlarda çıkan kendi milletvekilleri ve yöneticilerinin kadına yönelik taciz olaylarında niye 3 maymunu oynadı, neden bir açıklama yapmadı? Peki size bir soru daha soruyoruz, 17 yaşında olan kız çocuklarının elinden kalemi alıp, silah veriyorsunuz, o kadın cinayeti değil midir? Kadına verdiğiniz değer ortadadır.

Geçmişten bugüne kadar binlerce Kürt, sivil, savunmasız vatandaşımızı katlettiniz, şehit ettiniz. Neredeyse gün yok ki bu topraklarda kan akıtmadınız. Bu yaptığınız katliamlar gösteriyor ki siz Kürt de Müslüman da değilsiniz. Siz hainsiniz, kalleşsiniz, alçaksınız. PKK terör örgütü ve siyasi uzantısı HDP, sizler birilerinin ellerini yakmamak için kullandığı maşadan ibaretsiniz."

'DİYARBAKIR ANNELERİNİN CESARETİNİ KUTLUYORUZ'

S.A., açıklamasında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 374 gündür evlat nöbetini sürdüren ailelerin eylemine de değinerek, terör örgütün mensuplarının güvenlik güçlerine teslim olmaları için çağrıda bulundu. S.A., "Bu eylem PKK ve siyasi uzantılarının zulmüne başkaldırıdır. Yıllardır sessiz bir çığlık vardı, o çığlık artık patlama noktasına geldi. Kadınlar artık seslerini duyurmak istiyor. Biz de onların yanındayız, o acıyı hissediyoruz ve mücadelelerine ortak olduğumuzu buradan haykırıyoruz. Kadınlarımızı Kandil´den kopararak, özgürleştirmek lazım. Kadınlarımızı PKK´dan kopararak, özgürleştirmek lazım. Kadınlarımızı HDP´den kopararak, özgürleştirmek lazım. Kandırılarak bir şekilde dağa gitmiş gençlerimize sesleniyoruz. Artık annelerinizin yüreğindeki ateşi söndürmek için geri gelin, devletimize teslim olun ve annelerinizin dinmeyen gözyaşlarına çare olun, hayat suyu olun. Kimsenin maşası olmayın, Türk-Kürt kardeşliği üzerine hesap yapan, araya nifak sokmaya çalışan başta PKK terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütlerini ve siyasi uzantılarını lanetliyoruz. Teröre karşı yürütülen mücadelede sivil inisiyatifin önemi ortadadır. Bu bağlamda Diyarbakır annelerinin cesaretini kutluyoruz. Kalbimiz ve insanlığımız sonuna kadar Diyarbakırlı annelerle birliktedir. Her ortamda barış, kardeşlik, demokrasi, insan haklarından dem vuranlar, duyun ve bu sese kulak verin. Bu anaların sesi, tüm milletin sesidir. Bu teröre isyan, teröre lanetin sesidir. Susmak insanlığa ihanettir. Gözünü kırpmadan vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin bizlere verdiği cesaret ile diyoruz ki ne eli kanlı terör örgütü PKK ne de dünya üzerinde hiçbir örgüt ve oluşum bizim birlikteliğimizi bozamayacak. Görmüş olduğunuz bu kadın topluluğu terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı olan HDP´den yıllardır gördüğü her türlü zarara artık 'Edi bese' diyor. Son olarak diyoruz ki, bundan sonra her hafta yüreği yanan Şırnaklı kadınlar olarak buraya gelip, sizlere hesap soracağız. Kandırarak aldığınız tek bir genç kalmayıncaya kadar haklı mücadelemizi vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

TERÖRÜ LANETLEDİLER

İdil ilçesinden gelen ve dağa kaçırılan 14 yaşındaki oğlu Mahmut için eyleme katılan Hamdiye Arslan, "Ben buraya oğlum için geldim. Benim oğlum 14 yaşındaydı. Oğlum zorla kaçırıldı. Oğlumu istiyorum. Oğlum Mahmut gel, eve dön. Oğlum seni çok özledim. Ben hasta oldum. Oğlum zorla kaçırıldı" dedi.

Güvenlik korucusu eşinin 16 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen Besna Katar, "16 yıldır eşim Metin Katar kayıp, hiçbir haber alamadık. Benim eşim 7 yıl koruculuk yaptı. Sonra PKK kaçırdı" diye konuştu.

7 yıl önce oğlu PKK tarafından kaçırılan Emine Üstek ise şunları söyledi:

"Oğlumu Kurban Bayramı'nın ikinci gününde pikniğe götürdüler. Benim çocuğum pikniğe götürüldü. Bir daha bana geri dönmedi."

2 kayınbiraderinin teröristler tarafından öldürüldüğünü aktaran Suzan Hanedan şunları söyledi:

"Biz, yaşadığımız sürece devletimizin yanındayız. Çocuklarımız da devletimizin yanında. Şehitler verdik. Çok acı çektik. Benim eşim şehit oldu. 2 tane kayınbiraderim şehit edildi. Biz PKK´dan çok acı çektik. Binlerce lanet PKK´nın, onların arkadaşlarının ve onları destekleyenlerin üzerine olsun" dedi.

Pakize Aydemir ise "Biz buraya terörü lanetlemek için geldik. Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerine destek vermek için geldik. Onları lanetliyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı. DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

