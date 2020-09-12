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Doğumunu askerin uydu telefonu ile gerçekleştirdiği anne bebeğiyle üs bölgesini ziyaret etti Bebeğe uydu telefonu yardımı ile aldığı bilgilerle doğum yaptıran uzman çavuşun ismi verildi Mehmetçik şefkati vatandaşları kucaklıyor Doğum sancıları tutan kadına ilk müdahaleyi yapan uzman çavuş uydu telefonu ile doktordan aldığı bilgilerle doğumu gerçekleştirdi

İHA

Doğumunu askerin uydu telefonu ile gerçekleştirdiği anne bebeğiyle üs bölgesini ziyaret etti Bebeğe uydu telefonu yardımı ile aldığı bilgilerle doğum yaptıran uzman çavuşun ismi verildi Mehmetçik şefkati vatandaşları kucaklıyor Doğum sancıları tutan kadına ilk müdahaleyi yapan uzman çavuş uydu telefonu ile doktordan aldığı bilgilerle doğumu gerçekleştirdi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyündeki yaylada doğum sancıları tutan annenin imdadına Mehmetçik yetişti. Askeri üs bölgesine getirilen kadına ilk müdahaleyi yapan sıhhiyeci uzman çavuş uydu telefonu ile doktor ve hemşireden aldığı yardım sayesinde doğumu gerçekleştirdi. Olaydan 3 gün sonra doğum yapan kadın bebeği ve eşiyle birlikte askeri üs bölgesini ziyaret ederek Mehmetçiğe teşekkür etti.
İlçeye bağlı Yeşilöz köyünde göçer bir ailenin imdadına Mehmetçik koştu. Doğumunu askeri üs bölgesinde yapan anne ve eşi bu gün teşekkür amaçlı askeri üs bölgesindeki Mehmetçiği ziyaret ederek teşekkür etti. Olay 3 gün önce Faraşin Yaylasında meydana geldi. Doğum sancıları tutan Rızkiye İmanç adındaki kadın eşi ve akrabaları tarafından ambulans çağırmak için askeri üs bölgesine götürüldü. Eşi Cezair İmanç askeri üs bölgesine gelerek askerlerden yardım istedi. Olayı gören komutanlar derhal 112 ambulansını aradı. Doğum sancısı tutan kadına ilk müdahaleyi yapan üs bölgesinde görevli Uzman Çavuş Selami Atalay, uydu telefonu aracılığıyla bağlandığı bir doktor ve hemşireden aldığı bilgilerle doğumu gerçekleştirdi.

Bebeğe Uzman Çavuşun ismi verildi
Dünyaya gelen erkek çocuğuna doğumu yapan Uzman Çavuşun ismini veren aile Mehmetçiği ziyaret etmek için üs bölgesine geldi. Bebeği ve eşiyle birlikte üs bölgesine gelen Rızkiye İmanç, askerlere fedakarlığından dolayı teşekkür etti. Doğum yapan kadının kocası Cezair İmanç da Türk Silahlı Kuvvetlerine minnettar olduklarını söyledi. İmanç, "Geçen gün eşimin doğum sancıları tuttu acil buraya getirdik. Komutanlarımız sağ olsun yardımcı oldular. Allah devletimizden ve komutanlarımızdan razı olsun. Çocuğumun ve eşimin durumu çok iyi. Bu günde buraya gelip ziyaret ettik. Çocuğumuza Selami ismini koyduk" dedi.
Rızkiye İmanç ise askerlere minnettar olduğunu söyledi. İmanç Kürtçe yaptığı konuşmada, "Herkesten Allah razı olsun. Doğumumu bu askeri üs bölgesinde yaptım. Komutanlarımızdan Allah razı olsun. Bu gün ziyarete geldik. Çocuğuma altın taktılar. Biz de çocuğumuzun ismini Selami koyduk" diye konuştu.
Uydu telefonu yardımı ile doğum yaptıran Uzman Çavuş Selami Atalay ise sağlıklı bir doğum yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Atalay, "’Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Yeşilöz üs bölgesinde görev yapıyorum. Revir sorumluyum. Burada böyle mutlu bir durumla karşılaştık. Komutanımızın yardımıyla doktorları aradık uydu telefonuyla konuşarak bu doğumu gerçekleştirdik. Beytüşşebap Jandarma Alay Komutanlığı adına hediyeler verdik. Bu gün ziyaretimize gelmişler teşekkür ederim. Ayrıca benim ismimi çocuklarına vermişler bunun için ayrı bir mutluyum" şeklinde konuştu.

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