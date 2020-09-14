Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 7-13 Eylül tarihlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8´i PKK, 3'ü FETÖ olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9´u serbest bırakılırken, 2´si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2020-09-14 14:47:59



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