Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 7-13 Eylül tarihlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8´i PKK, 3'ü FETÖ olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9´u serbest bırakılırken, 2´si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2020-09-14 14:47:59
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