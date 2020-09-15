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Beytüşşebap'ta üzüm kurutma dönemi başladı

İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, bağlarda toplanan üzümlerin damlarda kurutulma dönemi başladı.

Beytüşşebap'ta üzüm kurutma dönemi başladı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, bağlarda toplanan üzümlerin damlarda kurutulma dönemi başladı.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde tonlarca üzüm kış aylarında tüketilmek üzere kurtulmaya bırakıldı. İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan köydeki yüzlerce bağda hasat dönemi sona erdi. Çiftçilerin bazıları topladıkları üzümleri satarken, bazıları da kış aylarında tüketmek için damlarda kurutmaya bıraktı. Üzümleri damlarda kurutmaya bırakan Yıldız Gökçe, yıllardır bu işi yaptıklarını söyledi. Gökçe, "Rahmetli annem de bu işi yapıyordu biz de bunu yapıyoruz. Eskiden külle yapıyorduk. Şimdi ilaçlarla yapıyoruz. Üzümleri damlara çıkarıp ilaçlıyoruz daha sonra kuruması için bekletiyoruz. 10 gün kaldıktan sonra topluyoruz ve kışın tüketmek için saklıyoruz" dedi.

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