Devlet desteğiyle kurduğu serada pandemi döneminde üretime destek oluyor Bursa’da çalıştığı fabrikadan ayrılan elektrik elektronik mühendisi Yekta Ürün, Şırnak’ta devlet desteği ile sera kurdu Ürün, yaklaşık 300 bin liraya mal olan seranın dönümünden 25 ton domates verimi bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet desteğiyle kurduğu serada pandemi döneminde üretime destek oluyor Bursa’da çalıştığı fabrikadan ayrılan elektrik elektronik mühendisi Yekta Ürün, Şırnak’ta devlet desteği ile sera kurdu Ürün, yaklaşık 300 bin liraya mal olan seranın dönümünden 25 ton domates verimi bekliyor

İHA

Devlet desteğiyle kurduğu serada pandemi döneminde üretime destek oluyor Bursa’da çalıştığı fabrikadan ayrılan elektrik elektronik mühendisi Yekta Ürün, Şırnak’ta devlet desteği ile sera kurdu Ürün, yaklaşık 300 bin liraya mal olan seranın dönümünden 25 ton domates verimi bekliyor

Bursa’da çalıştığı fabrikadan korona virüs süreci nedeniyle ayrılarak memleketi Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesine dönen mühendis Yekta Ürün, devlet desteğiyle kurduğu serada domates üretmeye başladı. Yüzde 70 hibe desteği ile serasını kuran genç girişimci, dönüm başına 25 ton domates almayı hedefliyor.
Bursa'da çalıştığı fabrikadan ayrılan ve memleketine dönme kararı alan 28 yaşındaki elektrik elektronik mühendisi Yekta Ürün, Hilal beldesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen Uludere Seracılık ile Kendi Üretiyor Projesine başvurdu. Projesi onaylanan ve yüzde 70 hibe desteği alan Yekta Ürün, kiraladığı 17 dönüm arazinin 5 dönümünde domates üretmek için sera kurdu.

“Teknoloji ile tarımı birleştirirseniz verimi arttırırsınız”
Ürün, ekolojik tarım yapmak istediğini belirterek, başvurusunun kabul edilmesi üzerine devlet desteğiyle sera kurduğunu söyledi. Teknoloji ile tarımın birleştirilmesi durumunda verimin artacağını kaydeden Ürün, “Uludere’ye geldiğimde bir sera projesinden bahsettiler. Bende dedim ki zaten benim bir projem var. İsterseniz bu ikisini birleştirelim. Daha önce burada seracılık olmadığı için kimse sera nedir nasıl yapılır, verim alınabilir mi, toprağı uygunu mudur, güneşlenme süreleri yeterli midir gibi konuları bilmiyordu. Biz burada Şırnak Üniversitesindeki hocalarla birlikte çeşitli fizibilite raporları hazırladık. Burada seracılık yapılabildiğine dair, raporlar hazırladık. Akabinde Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurduk bu projeleri alabilmek için. Yaklaşık 5 dönüm üzerine kurulu toplam alanımız 17 dönümdür. Bir sonraki hedefimiz topraksız tarım yapmak. Şimdilik topraklı seracılıkla başladık. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu sistemimizi geliştirmeyi düşünüyoruz. Benim buradaki amacım teknolojik ile tarımı birleştirebilmek. Teknoloji ile tarımı birleştirebilirseniz verimi yükseltmiş olursunuz. Geleneksel tarımdan ziyade tamamen teknolojiye ve bilime bağlı tarım bitkileri üretmek istiyoruz. Buradaki amacımız kesinlikle sıfır ilaç kullanmak. Hiçbir şekilde zirai ilaç, kimyasal ilaç kullanmadan tamamen organik tarım yapabilmek. Ben bu fikre nereden ulaştım, Türkiye’de bazen üretilen domatesler sınırdan geri dönüyor. İlaçlı oldukları için. Bizim buradaki tek amacımız ilaçsız zirai herhangi bir kimyasal ilaç olmadan da tarım yapabildiğini göstermek” dedi.

“Projeye 300 bin lira harcadık”
Seraları yüzde 70 hibe desteği ile kurduklarını dile getiren Ürün, “Bu seralar için yüzde 70 hibe desteği aldık. Yüzde 30’unu ben kendim karşıladım. Ondan sonra geliştirme aşamaları için tarımdan destek alabiliyoruz. Yaklaşık 300 bin lira harcadık bu projemize. Yüzde 70’ini devlet destekli, yüzde 30’ünü ise biz karşıladık. Biz bu seraları iki aydır kurduk. Domates ekeceğiz ilk etapta. Daha sonraki dönemlerde marul ve salatalık gibi çeşitli bitkiler yetiştirmeyi düşünüyoruz. Yöresel yönetmelerle yapıldığında bir dönüm başına 10 ton domates bekleniyor. Ancak bizim yaptığımız fizibilite çalışmalarıyla bu verimi 20 ile 25 tona çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cizre yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor
YEREL HABERLER Cizre yarı olimpik yüzme havuzuna kavuşuyor
Kahvaltıda yediği salatalığın nefes borusuna kaçtığı genç yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Kahvaltıda yediği salatalığın nefes borusuna kaçtığı ...
Şırnak'ta çift kuyruklu benekli kertenkele görüntülendi
YEREL HABERLER Şırnak'ta çift kuyruklu benekli kertenkele ...
Şırnak’ta öğretmenlerden örnek davranış
YEREL HABERLER Şırnak’ta öğretmenlerden örnek davranış
Beytüşşebap'ta üzüm kurutma dönemi başladı
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ta üzüm kurutma dönemi başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X