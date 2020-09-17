Şırnak’ta MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Şırnak’ta MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, Yıldırım1 Cudi operasyonu kapsamında Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca gerçekleştirilen müşterek operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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