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Şırnak'ta, şehit ailesine övünç madalyası verildi

DHA

Şırnak'ta, şehit ailesine övünç madalyası verildi


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 2015'te PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen emniyet personeli teknisyen Sabri Oğrak´ın ailesine Devlet Övünç Madalyası ve beratı verildi.
Gaziler Haftası etkinlikleri kapsamında Şırnak'ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni düzenlendi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende Vali Vekili Tunahan Efendioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yılmaz'ın katılımıyla 24 Kasım 2015'te Cizre'deki Hayati Bilgin Jandarma Sınır Karakolu çevresine beton duvar yapılması çalışmaları sırasında teröristlerin keskin nişancı tüfeğiyle açılan ateş sonucu şehit edilen emniyetin personeli teknisyen Sabri Oğrak´ın ailesine Devlet Övünç Madalyası ve beratı verildi.
Törende konuşan Vali Vekili Tunahan Efendioğlu, şehitler sayesinde bugün burada rahat oturduklarını ifade ederek, "Bu ülke bugünlere kolay gelmedi. Ülkemiz gerek coğrafi özellikleri olarak gerekse bölgesel konumundan dolayı bugüne kadar verdiğimiz bu mücadelede maalesef şehitler verdik. Onlar sayesinde burada rahat bir şekilde oturuyoruz. Şehit Sabri kardeşimiz gibi, şehit polis, asker ve güvenlik korucularımız sayesinde bizler de bayrağımızı en tepede dalgalandırıyoruz. Sabri kardeşimiz Cizre´de yaşanan olaylar sırasında bizim teknisyenimizdi. Silahlı bir kuvvet değildi. Cizre'de göreve gitmişti. Ama alçak terör örgütü sivil, polis asker dinlemeden silahlı saldırıda bulunuyor. Bu arkadaşımız da orada şehit oluyor. Silahlı Kuvvetlerimiz hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmıyor. Şehit Sabri Oğrak'ın devam ettirdiği dava, bugün arkadaşlarımız tarafından devam ettiriliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-09-17 15:45:04

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