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Şırnak'ta, kamu kurumlarına 'HES kodu' ile girilecek

DHA

Şırnak'ta, kamu kurumlarına 'HES kodu' ile girilecek


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, koronavirüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yapılacağı kararı alındı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında toplandı. Koronavirüsle mücadele çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlara HES koduyla giriş yapma ile düğün ve nişanlarda izin zorunluluğu alma getirildi. Toplantıda alınan kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde izinsiz olarak nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine kesinlikle müsaade edilmemesine. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerinin arttırılmasına. İl ve ilçe müftülüğü görevlileri tarafından vefat eden kişilerin yakınlarının bilgilerinin temin edilerek, cenaze yakınlarının bu amaçla görevlendirilen ekipler tarafından ziyaret edilerek Covid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirilmesinin sağlanmasına. İl ve ilçe müftülükleri tarafından taziyelerin telefonla yapılmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine, bu amaçla taziye yapılacak yerlerde cenaze yakınlarının evleri de dahil yüz yüze taziye yapılmamasına, bunun yerine telefonla taziye bildirilmesi yönünde il ve ilçe müftülüğü personelleri tarafından bilgilendirme ve denetim faaliyetleri yapılmasına. İlimiz genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele HES kodu alma zorunluluğu getirilmesine, binaya girişlerde tüm personele ve gelen vatandaşlarımıza HES kodu kontrolü yapılmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2020-09-18 11:18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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