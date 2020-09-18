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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Şırnak Üniversitesi senato toplantısına katıldı

İHA

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Şırnak Üniversitesi senato toplantısına katıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Şırnak Üniversitesinde gerçekleştirilen genişletilmiş senato toplantısına Ankara’dan canlı yayın bağlantısı ile katıldı. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Prof. Dr. Saraç'a üniversitede yapılan çalışmaları aktardı.
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan, toplantının açılış konuşmasında, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a hem senato toplantısına katılımından dolayı hem de Şırnak Üniversitesi’nin kuruluş sürecindeki destek ve katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "Yükseköğretimde dijitalleşme projemiz ve salgın sürecinde uzaktan öğretimi ele alarak hocalarımızla sohbet etme imkânı bulduğumuz yararlı görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Üniversitenizin rektörünü, diğer yöneticilerini, hocalarını ve idari personelini gayretlerinden dolayı tebrik ederim" dedi.
Şırnak Üniversitesi'nin son yıllardaki gelişiminin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Prof. Dr. Saraç, "Şırnak Üniversitesi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şırnak Üniversitesine güveniyoruz. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. YÖK Başkanı olarak imkanlarımız ölçüsünde üniversitenize destek olacağız. Sizler oradasınız ama bizim sizi unuttuğumuz düşüncesine asla kapılmayın. Özel olarak değer verdiğimiz üniversitelerden biri de Şırnak Üniversitesidir" diye konuştu.
Şırnak Üniversitesinin her alanda gelişmeye son derece önem verdiğini belirten Rektörü Prof. Dr. Erkan ise "2019 yılında 6.'sı düzenlenen Sign of the City Awards 2019 ödül töreninde üniversitemiz Mehmet Emin Acar kampüsü en iyi eğitim kampüsü seçilmiştir. Yine üniversitemiz merkez kütüphanesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından organize edilen 2020 engelsiz üniversite ödülleri kapsamında mekanda erişilebilirlik alanında turuncu bayrak ödülü almıştır. 2017 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığının yönlendirmeleri ve üniversitemizin özverili çalışmalarıyla, öğrenci sayımız şu anda 4 bin 23’e ulaşmıştır. Ek yerleştirmelerle birlikte 4 bin 300 civarında olacağı öngörülmektedir. 2008 yılında 2 meslek yüksekokulunda 7 bölüm ile eğitime başlayan üniversitemiz, 2017 yılına kadar 4 fakülte, 2 enstitü ve 4 MYO'da toplam 21 bölüme ulaşmış, 2017 yılından sonra güncelliğini yitirmiş bölümler kapatılmış olup yapılan çalışmalar sayesinde bugün mevutta 6 fakülte, 2 yüksekokul, 1 enstitü ve 5 MYO'da toplam 58 bölüme ulaşıldı. Özellikle sizin desteğinizle Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz kuruldu. Bu konuda tüm Şırnaklı hemşerilerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimiz adına sizlere çok teşekkür ederim. Üniversitemizde ayrıca Şırnak 2023 vizyon çalıştayı, Şırnak enerji ve maden potansiyeli, üç ülkenin kavşağında Silopi sempozyumu, iktisadi ve idari bilimler kongresi ile uluslararası platformda da dengbejlik kültürü ve dengbejler sempozyumu düzenlendi" şeklinde konuştu.
Şırnak Üniversitesinin hazırladığı projelerle şehrin hem kültürel hem de ekonomik anlamda gelişmesine büyük katkılar sağladığını aktaran Rektör Erkan, “2017 yılında henüz tamamlanmış projemiz bulunmamakla beraber devam eden proje sayısı da sadece ikiyidi. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin açılmasıyla 33’ü tamamlanan 38’i devam eden olmak üzere toplam 71 proje üretilmiştir. Bunların haricinde 1 projede ise ortaklığımız bulunmaktadır. Ayrıca başvurusu yapılmış ve sonucu beklenen 15 yeni projemiz mevcuttur. 2018 yılının eylül ayında kurulan Teknoloji Transfer Ofisi, bugüne kadar kendi bünyesinde 11 proje geliştirmiş ve 6 proje de paydaşlarımız işbirliğiyle yapılmıştır. Üniversite ve sanayi iş birliğiyle, mantar üretim tesisi, solucan gübresi üretim tesisi, şal u şepik atölyesi ve tekstil Atölyesi kurulmuştur" dedi.
Toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretim konusundaki çalışmalar, projeler ve hedefler konusunda Şırnak Üniversitesi senatosu üyeleriyle sohbet etti.
Toplantının sonunda Şırnak Üniversitesi Rektörü Erkan, üniversitenin kuruluşundan itibaren maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen, 2020 yılı 12. senato toplantısına katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

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