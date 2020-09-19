Şırnak'ta, Gaziler Günü törenle kutlandı

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Şırnak Valiliği'nce 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi. Valilik binası önünde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Veysi Yetik, Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, askeri erkan, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Vali Pehlivan ve beraberindekiler 9 Eylül 1996 tarihinde Anılmış köyü bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan güvenlik korucusu gazi Cahit Tatar ile Uzungeçit Beldesi'nde teröristler tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Enver Yıldırım'ın eşi Fadile Yıldırım'ı evlerinde ziyaret etti.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2020-09-19 13:31:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.