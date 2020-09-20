Köy okulu öğretmenleri okulu boyayarak yeni eğitim dönemine hazırladı

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Buğdaylı Köyü İlk ve Ortaokulu, öğretmenler tarafından boyanarak yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirildi.

Buğdaylı İlk ve Ortaokulu Müdürü Hilal Babahan ve köy okulu öğretmenleri bir araya gelerek, okulu boyayıp sınıfları yıkadı. Yaklaşık üç hafta süren boya işlemlerinin ardından okulun tamamını elden geçiren öğretmenler, öğrencilerin daha hijyenik bir ortamda eğitim görmeleri için sınıfları hazır hale getirdi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Buğdaylı İlk ve Ortaokulu Müdürü Hilal Babahan, 20202021 eğitim öğretim yılına tam tesisat başlamak istediklerini ve bunun için gerekli malzemeleri tedarik ettiklerini söyledi. Babahan, "Yaklaşık üç haftadır öğretmenlerimizin gönüllülük esasıyla hep birlikte boya ve temizlik çalışması yaptık. Okulumuzun duvarlarını ve kapılarını boyaladık. Pandemi sürecinde öğrencilerin daha iyi bir eğitim ortamından faydalanmaları için elimizden geleni yaptık. Bu kapsamda bütün öğretmen arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Buğdaylı İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ümit Parlak ise, kısa sürede köy okulunu eğitim ve öğretim sürecine hazır hale getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hafta sonu olmasına rağmen öğretmen arkadaşlarımızla sınıflarımızı yıkadık. Gereken temizlik çalışmalarını yaptık" diye konuştu.

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